Dove vedere la Serie C streaming Eleven Sports e diretta tv Sportitalia e RaiSport

Dove vedere le partite di Serie C in diretta tv e streaming. Di seguito le risposte alla domande per gli appassionati alla ricerca di informazioni su come seguire il campionato 2019/20

Serie C Diretta TV, dove vedere le partite di campionato.

I diritti televisivi per la trasmissione in chiaro delle partite della Serie C sono divisi tra Sportitalia e Rai Sport per il trienno 2017-2020. La prima emittente, visibile sul canale 60 DT, trasmetterà, in esclusiva e in diretta, gli anticipi del sabato sera o infrasettimanali del martedì. La televisione di stato ha acquistato i diritti per la diretta dei posticipi del lunedì/ giovedì sera che saranno trasmessi su Rai Sport 1 HD. L’accordo prevede che entrambe le emittenti non possano trasmettere le partite di una singola squadra più di tre volte nell’intero arco della stagione.

Dove vedere la Serie C in streaming. L’intero palinsesto della Serie C 2019/20 sarà trasmesso in esclusiva su Eleven Sports,servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. Questi i prezzi delle varie tipologie di abbonamento a Eleven Sports acquistabili con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio:

– Tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo)

– Abbonamento mensile €4.99