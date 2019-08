Dybala, contatti con l’ Inter! Marotta prova lo “sgarbo” a Paratici?

Quando il gioco si fa duro… Beppe Marotta comincia a giocare.



L’AD nerazzurro, approfittando della difficile situazione che sta coinvolgendo Paulo Dybala in queste ore, avrebbe contattato personalmente il ragazzo per convincerlo ad accettare l’ Inter.



Una mossa che rischia di lasciare spiazzata la dirigenza della Juventus, e che promette vere e proprie scintille di mercato.

Ma andiamo con ordine: Dybala è stato messo al centro di uno scambio con Romelu Lukaku del Manchester United, in qualità di contropartita tecnica. L’ argentino avrebbe però reagito freddamente alla pista inglese, chiedendo ai red devils non meno di 150000 sterline a settimana per emigrare oltremanica.

Il Manchester si starebbe tirando indietro, motivo per cui la trattativa si sarebbe arenata.

Qui entra in scena Marotta: secondo il Corriere dello Sport, il dirigente nerazzurro, avrebbe contattato Dybala via sms, per chiedergli di accettare la corte dell’ Inter.



La Joya avrebbe aperto ad un trasferimento a Milano, e ora si attende il suo rientro in Italia per vedere cosa dirà alla società nel faccia a faccia previsto per oggi.

Marotta avrebbe inoltre intenzione di inserire Mauro Icardi nella trattativa: il puntero argentino, completamente in rotta con l’ Inter, non attende altro che una buona offerta per lasciare Milano.

La Juventus è tra i club più interessati, ma ora sorge un problema: Paratici non si aspettava di dover coinvolgere Dybala in uno scambio con Icardi, e ora rischia di trovarsi con la punta del coltello rivolta verso di sé.

Dybala, in casa Juventus, può diventare un “caso”, e l’Inter è pronta ad approfittarne, per spodestare la leadership bianconera.