Dybala e Tottenham sempre più vicini: alla Juve 75 milioni

Sfumato Lukaku, la Juventus vuole assolutamente piazzare un super colpo e per farlo sarà costretta a cedere un pezzo grosso della propria rosa: Paulo Dybala. Nonostante il calore dimostrato dalla tifoseria nei confronti della Joya, la società bianconera e il nuovo tecnico Maurizio Sarri, non sembrano convinti dell’argentino che pare oramai ai margini del progetto. La squadra più interessata a Dybala pare essere il Tottenham di Pochettino, ma a questo punto non è neanche da sottovalutare il Manchester United. I Red Devils hanno perso Lukaku – approdato all’Inter – e potrebbero rifarsi sotto per il fantasista argentino.

Al momento però, i bianconeri stanno trattando solamente con gli Spurs e secondo le ultime indiscrezioni, sorgerebbero dei problemi nel trasferimento legati ai diritti d’immagine del calciatore. Pochettino lo vuole assolutamente nella sua squadra la prossima stagione. Il tecnico argentino gli avrebbe già trovato un ruolo a lui congeniale dietro la prima punta Harry Kane. L’ex Palermo si troverebbe a pennello in questa posizione, affiancando un bomber di razza come l’Uragano Harry. Il mercato inglese chiuderà leggi alle ore 17, quindi un eventuale trasferimento della Joya a Londra dovrà per forza essere ultimato quest’oggi. Voci di corridoio affermano che la trattativa si concluderà anche se a Torino vogliono che Dybala resti.