Dybala: Ecco dove andrà

Ormai non è più una novità, Paulo Dybala è in uscita dalla Juventus. Più per il volere della società che del giocatore a dire la verità.

Deludente la sua ultima stagione, che ha concluso realizzando solamente 3 gol, poco per un giocatore di quel livello che gioca in attacco. Diverse sono state le cause, l’arrivo di Cristiano Ronaldo, lo scarso impiego e un calo nel livello delle prestazioni.

A stagione ancora in corso le voci che lo volevano lontano da Torino si sono fatte subito insistenti, inizialmente nell’ipotesi di uno scambio con l’Inter Dybala-Icardi, anch’esso in uscita, fino all’ultima proposta dall’Inghilterra che vedeva Lukaku in bianconero e Dybala a Manchester, che è stato proprio il giocatore argentino a rifiutare.

Le caratteristiche

E’ abile nel dribbling e grazie alla sua agilità sa dare imprevedibilità alla manovra. E’ anche uno specialista nei calci di rigore e nei calci di punizione.

Il suo futuro

E’ notizia dell’ultima ora l’offerta del Tottenham di 70 milioni per il cartellino del giocatore argentino.

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus avrebbe accettato la valutazione, passando la palla a Dybala che deve trovare un accordo entro le 18 di domani, orario di chiusura del calciomercato in Premier League.

C’è ottimismo per la conclusione di questa trattativa, dato che il rifiuto al Manchester United sarebbe arrivato a causa della mancata qualificazione in Champions League.