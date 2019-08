Dybala in campo contro il Napoli? Sarri è indeciso, se sarà panchina, Paulo verso il PSG

Dybala si. Dybala no. Questo è il dilemma di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano della Juventus non sa ancora se puntare su la Joya per la super sfida di sabato. Il tecnico bianconero sfiderà il suo passato e il fantasista classe 1993 è nettamente più in forma del suo ex pupillo in Campania, Gonzalo Higuain. L’argentino non ha dato buoni segnali nel match di Parma e per questo potrebbe essere relegato in panchina contro i partenopei. La Joya pare essere la scelta più sensata dato il brillante pre-campionato che ha appena disputato. Il gol contro la Triestina è ancora negli occhi di tutti i tifosi bianconeri. Basterà per convincere Sarri? Forse.

Juventus-Napoli, match decisivo per la Joya

La panchina di Parma lascia pensare che Dybala potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi giorni. Qualora si verifichi tale ipotesi, sarebbe un azzardo clamoroso, dove è accorra difficile stabilire se la Juventus ne trarrà guadagno. L’ex Palermo è fortemente seguito dal PSG di Tuchel, che lo vorrebbe alla sua corte data l’imminente partenza di Neymar. Destinato al Barcellona. Ancora la situazione è incerta ma una ennesima panchina, allontanerebbe ulteriormente Dybala dalla Juventus. I tifosi non vogliono che ciò accada dato il recente passato bianconero del giocatore. Nonostante l’ultima annata negativa quando sulla panchina del club di Torino, sedeva Massimiliano Allegri. Il futuro del fuoriclasse argentino dipenderà tutto dalla sfida di sabato. Il PSG osserverà con attenzione la gara. I tifosi bianconeri sperano.