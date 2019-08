Dybala-Lukaku salta definitivamente! L’ Inter si rifà sotto

Lo scambio Dybala-Lukaku salta definitivamente. L’ affare si è congelato nella notte, a causa della distanza incolmabile venutasi a creare tra le richieste di Dybala e l’ offerta del Manchester.

Il talentuoso giocatore argentino, ha rifiutato il trasferimento a Manchester, perchè vorrebbe continuare a disputare la Champions League, competizione alla quale lo United non parteciperá.

Non è stato trovato l’ accordo sull’ ingaggio, con Dybala che avrebbe chiesto una cifra monstre per trasferirsi in quel di Manchester e rinunciare alla Champions.

I red devils, che stavano definendo anche I dettagli relativi ai diritti d’ immagine, si sono dunque ritirati dalla corsa, senza lasciare spiragli di apertura. A Paratici, l’ onere di trovare una nuova sistemazione al suo numero 10.

Sfumato l’ accordo con la Juventus, Lukaku sembra avvicinarsi inesorabilmente all’ Inter. I nerazzurri, ancora alla ricetca di un centravanti in grado di sostituire Icardi, ha messo Lukaku in cima alla lista delle preferenze, e ora è pronto al controsorpasso ai danni proprio della Juventus.

Beppe Marotta ha giá presentato un’ offerta da 65 milioni, e, sebbene non sia l’ offerta auspicata dai red devils, è possibile che la necessità da parte del Manchester di cedere Lukaku, potrebbe far crollare il muro eretto nei confronti dell’ Inter.

La squadra lombarda, sotto la guida di Antonio Conte, sta disputando un’ ottima pre season in questo 2019, e la dirigenza vuole regalare al tecnico salentino una rosa quanto più competitiva per inseguire concretamente il sogno scudetto.

Lukaku, ormai in procinto di passare alla Juve, dovrà invece rivedere I suoi piani.

Il belga non si trasferirà a Torino, acausa delle resistenze opposte da Dybala, ma potrebbe comunque tuffarsi nel nostro campionato con la maglia degli eterni rivali nerazzurri.