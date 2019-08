Dybala, niente Manchester? Attende una chiamata per giocare la Champions….

Voglia di Champions: è questo il motivo alla base dei tentennamenti di Paulo Dybala nei confronti della destinazione Manchester United. L’ argentino, saputo dell’ interesse dei Red Devils, e delle intenzioni del suo attuale club, avrebbe (momentaneamente) rifiutato il trasferimento in Inghilterra, in quanto ritiene che il Manchester non sia in linea con i suoi obiettivi personali: ambire alla coppa dalle grandi orecchie.

E’ per questo che la Joya starebbe aspettando una chiamata dal PSG. Vecchio obiettivo dei parigini, Dybala era addirittura finito al centro di un possibile scambio con Neymar, ipotesi mai decollata per tutto. Parigi è comunque una meta gradita a Dybala che, stando a La Stampa, accoglierebbe di buon grado il ritorno di fiamma dei parigini. Con Neymar ancora in partenza, la squadra di Tuchel potrebbe virare sull’ argentino, apprezzato per il suo talento cristallino, e che si integrerebbe a meraviglia in coppia con Mbappè.

Quasi impossibile che si possano riaprire i discorsi per portare Neymar a Torino: il brasiliano ha un ingaggio troppo esoso per gli standard italiani, e difficilmente la Juve potrà permettersi di tenere a bilancio uno stipendio pari o superiore a quello di Cristiano Ronaldo.

Domani sarà una giornata cruciale per il destino di Paulo che, qualora dovesse ostinarsi a rifiutare il Manchester, potrebbe far saltare lo scambio con Romelu Lukaku.

In quel caso, Fabio Paratici, che già pregustava la buona riuscita dell’ affare avrà le mani legate. Chissà che il DS piacentino, non sfrutti però l’ interesse manifestato dal PSG per Dybala, per riaprire anche solo un barlume di speranza nell’ ingaggio di Neymar. Lo scambio Dybala-Neymar, l’ abbiamo detto, è questione molto complessa. Tuttavia, il calciomercato, ha abituato i tifosi a sognare.