Dybala-Tottenham, cambia tutto all’ improvviso? Le ultime sulla Joya

Paulo Dybala potrebbe non andare al Tottenham. Secondo la BBC, la Juventus avrebbe deciso di non vendere più l’ argentino, dopo aver visto sfumare l’ acquisto di Romelu Lukaku, ormai, a tutti gli effetti, un calciatore dell’ Inter.

Uscita di Dybala bloccata dunque, nonostante le due società avessero già raggiunto un accordo sulla base di 70 milioni. Decisiva per persuadere Dybala, la chiamata di Mauricio Pochettino, tecnico degli Spurs, che voleva ulteriormente arricchire la propria trequarti con l’ innesto del numero dieci bianconero. Lo stesso Dybala, pareva aver messo da parte tutte le proprie riserve, ed era sceso a compromessi anche per ciò che concerneva i diritti d’ immagine, gestiti dalla Star Image.

In Inghilterra parlano dunque di un affare vicino a trisolversi in un nulla di fatto. Fabio Paratici non è riuscito a trovare un sostituto degno per l’ attacco di Maurizio Sarri, e avrebbe congelato la trattativa, con il rischio di far saltare il passaggio di Dybala in Inghilterra, vista l’ imminente chiusura (oggi, alle 18:00), del mercato britannico.

Dybala-Tottenham salta: quale futuro per l’ argentino?

Quale sarà, a questo punto il destino di Dybala? Per l’ argentino si profilano due alternative: o restare alla Juventus, provando a ritrovare la fiducia reciproca del e nel club, o andare all’ Inter, dove Marotta è pronto ad accoglierlo, e a girare alla Juve Mauro Icardi, altro giocatore ai margini del progetto.

Quelle che seguono, sono ore roventi per il mercato della Juventus, che si intreccia con i destini di diverse squadre e giocatori. Dove andrà Dybala? Un interrogativo che, al momento, resta insoluto, ma che potrebbe al più presto trovare una risposta.