Dzeko, non solo Inter! Spunta una pretendente dalla Francia

Futuro di Edin Dzeko già scritto? Non pare proprio. Il bosniaco sembra aver raggiunto da tempo un accordo con l’ Inter, ma, visto anche l’ ottimo precampionato disputato sin ora, la Roma non si smuove dalla propria richiesta di 20 milioni per l’ attaccante e, anzi, starebbe provando ad offrirgli un rinnovo.

Non solo Inter: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Francefootball, infatti, su Dzeko sarebbe piombato anche il Monaco.



La squadra allenata da Jardim, vuole assicurarsi un centravanti di livello che possa garantire una buona alternativa a Radamel Falcao.

Dzeko, che nonostante abbia segnato molto in queste prime amichevoli agli ordini di Fonseca, non pare intenzionato a restare nella Capitale, puó contare cosí su un’ altra offerta da prendere in considerazione.

Il bosniaco si è promesso all’ Inter, che ha il vantaggio di disputare la Champions, ma il Monaco, in cerca di riscatto, potrebbe decidere di rompere gli indugi e soddisfare le richieste economiche dei giallorossi.

Il Monaco, come detto, è in cerca di riscatto dopo una stagione travagliata in cui ha rischiato seriamente la retrocessione. Per ora, quelle su Dzejo, sono semplici suggestioni, ma gli indugi da parte dell’ Inter potrebbero persuadere la Roma ad ascoltare altre offerte, e Dzeko potrebbe farsi tentare da un ricco stipendio offerto nel Principato.