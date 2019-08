Empoli-Juve Stabia: Ecco dove vedere il match in Diretta Tv e Streaming

A chiusura di questa prima giornata di Serie B ci saranno due delle tre retrocesse, l’Empoli che ospiterà in casa la Juve Stabia e il Frosinone impegnato in trasferta a Pordenone.

Breve analisi

L’Empoli si presenta a questo inizio di stagione da candidata alla vittoria del titolo. Una squadra che ha si avuto perdite importanti come Bennacer, Krunic e Caputo, ma che grazie al lavoro della dirigenza ha saputo operare in modo accurato nel mercato.

Anche il mister Christian Bucchi ha affermato nella conferenza stampa odierna l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza nel mercato e la volontà di vedere passi avanti dalla squadra dalle ultime ottime prestazioni nelle due partite di Coppa Italia.

Juve Stabia che arriva a questa prima partita di campionato con l’intenzione e l’obiettivo di mantenere la categoria, con la volontà di regalare ancora qualche colpo in questi ultimi giorni di mercato. Una squadra che nonostante sia neopromossa si conosce bene, ha entusiasmo e a cui l’allenatore è riuscito a dare un’importante identità.

Ecco dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming Domenica 25 Agosto ore 18.00

Empoli-Juve Stabia 25/08/2019 ore 18.00

Stadio: Carlo Castellani

Diretta Tv e Streaming: DAZN (Segui live Empoli-Juve Stabia su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis)

Prezzo biglietti

Il prezzo dei biglietti va dai 70 euro delle poltronissime ai 15 euro della curva. Prezzi ridotti in alcuni settori dello stadio per under 14 e over 65.