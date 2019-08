Empoli-Reggina 11 agosto- Coppa Italia. Dove vedere il match in streaming

Secondo turno di Coppa Italia al via questo weekend, ed Empoli e Reggina in campo al “Castellani” stasera alle 20.30, a caccia di un posto contro la vincente di Pescara-Mantova.

Toscani allenati da Bucchi al debutto in Coppa Italia quest’anno che si affideranno al 4-3-1-2 con formazione probabilmente composta da Brignoli, Veseli, Maietta, Nikolaou, Antonelli; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; Moreo, Mancuso come visto nelle recenti amichevoli estive.

Dall’altra parte i calabaresi della Reggina allenata da Toscano che si candidano a un ruolo di protagonisti nel prossimo campionato di Serie C – Girone C reduci dal 3-2 rifilato al Vicenza al primo turno.

Pronostico tutto a favore dei toscani, neoretrocessi in Serie B, che giocheranno di fronte al proprio pubblico in una gara unica che in caso di pareggio a fine tempo regolamentare, vedrà tempi supplementari e eventuali calci di rigore.

La Reggina può contare soprattutto sull’entusiasmo di una piazza in grande rilancio, carica di euforia per l’arrivo di Reginaldo a impreziosire la già ambiziosa rosa amaranto.

Empoli-Reggina: dove vederla in streaming.

La gara, nonostante appaia come il match più prestigioso di questo turno, non sarà trasmessa da Rai Sport che normalmente manda in onda la Coppa Italia in diretta.

Per i tifosi che non saranno presenti allo Stadio Castellani di Empoli, non rimane che affidarsi a radio locali, e ai canali social delle rispettive squadre che aggiorneranno sull’andamento della gara.