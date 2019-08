Eriksen-Juventus, accordo per il prossimo anno?

Il danese del Tottenham, Christian Eriksen, è uno dei centrocampisti più acclamati in Europa. L’ex Ajax è stato nella passata stagione un giocatore fondamentale per gli Spurs di Pochettino, approdati in finale di Champions League anche grazie alle sue invenzioni geniali in mezzo al campo. Tanti sono i club che lo stanno corteggiando, ma il Tottenham non ha intenzione di cederlo adesso. Il danese però non ha raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto con gli Spurs, che scade nel 2020. Il Daily Mail afferma che la Juventus starebbe già preparando un offerta contrattuale da presentare al giocatore, prima della scadenza del suo contratto il prossimo anno.

I bianconeri paiono averci preso gusto dopo gli arrivi a parametro zero dei vari Emre Can, Rabiot e Ramsey. Ci sarà però un accesa concorrenza per assicurarselo. Infatti, anche il Manchester United e il Real Madrid sono fortemente interessate al giocatore e potrebbero cercare di mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. La Juventus però cerca già l’intesa con il giocatore per evitare aste di mercato, che potrebbero portare la trattativa a una vera e propria asta a livello d’ingaggio. Il Real Madrid di Zidane non resterà sicuramente con le mani in mano e cercherà in tutti i modi di acquistarlo, data la grande stima che ha il tecnico francese nei riguardi dell’ex Ajax.