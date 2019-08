Feronikeli-Milan, altro test per i rossoneri. Continuano le amichevoli in vista dell’inizio del campionato di Serie A, in programma nel weekend del 24-25 agosto. Sabato 10 agosto, alle ore 20.45, scenderà in campo il Milan di Marco Giampaolo. Reduci dal pareggio contro il Manchester United, i rossoneri affrontano i kosovari del Feronikeli. Sarà la penultima amichevole del Milan di questa estate. I rossoneri, infatti, il 17 agosto avranno un altro impegno contro il Cesena. Quello sarà l’ultimo test prima dell’inizio della stagione. Poi il 25 agosto, ore 18, ci sarà l’esordio in campionato sul campo dell‘Udinese. Il Milan cerca ancora la prima vittoria in questo precampionato 2019: sconfitte con Bayern Monaco e Benfica, pareggi con Novara e Manchester United. Il Feronikeli ha partecipato ai turni preliminari di Europa League, ma è stato subito eliminato dallo Slovan Bratislava.

Feronikeli-Milan, la probabile formazione rossonera. Sabato 10 agosto, il Milan sarà impegnato nella sua prima storica amichevole sul suolo kosovaro. Per questo appuntamento mister Giampaolo ha convocato 24 giocatori. Il fischio d’inizio sarà alle 20.45 al “Fadil Vokkri Stadium” di Pristina, in Kosovo. PORTIERI: Donnarumma G., Donnarumma A., Soncin. DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić. CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Çalhanoğlu, Krunić, Paquetá, Maldini: ATTACCANTI: André Silva, Castillejo, Leão, Piątek, Suso. Fuori dalla lista Reina e Duarte. Curiosità per Leao, che certamente avrà il suo spazio in campo durante la partita. Il difensore brasiliano arrivato dal Flamengo lavorerà a Milanello, presumibile che il suo esordio con la maglia rossonera avverrà contro il Cesena.

Feronikeli-Milan, come seguire il match in tv e streaming

Feronikeli-Milan, info tv e streaming. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Milan TV. Per lo streaming al momento non ci sono possibilità. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.45, si gioca allo stadio “Fadil Vokkri Stadium” di Pristina. E’ chiaramente il primo confronto tra le due squadre, anche perché il Kosovo ha da poco tempo una federazione calcistica autonoma. Come detto il Milan poi tornerà in campo il prossimo 17 agosto, contro il Cesena.