FIFA 20: la Top 10 dei calciatori più forti, i possibili ratings

La data d’uscita fissata al 27 settembre si avvicina sempre di più. Il videogioco di calcio della EA Sports, FIFA, è oramai da anni un appuntamento fisso per tutti gli amanti del calcio, tanto da diventare proprio una disciplina dove si possono fare tanti soldi. Addirittura si sta valutando se inserire i tornei ufficiali del gioco come disciplina in competizioni sportive. Insomma, gli amanti del videogioco sono in continua proliferazione e ogni anno sono attese con ansia le nuove valutazioni dei giocatori. Particolare interesse viene suscitato dalla Top 10 dei calciatori più forti che saranno presenti su FIFA 20. In questo articolo proveremo a stilarne una in base al rendimento della passata stagione:

10. HARRY KANE – Rating 90 – Il Bomber del Tottenham ha dimostrato di essere tra i migliori attaccanti al mondo, realizzando 24 reti stagionali nonostante qualche acciacco di troppo.

9. ROBERT LEWANDOWSKI – Rating 90 – Nonostante la stagione europea pessima del Bayern, il polacco è risultato determinante anche in questa stagione, mettendo a segno ben 40 reti in 47 presenze. Numeri in linea con la sua fama.

8. KYLIAN MBAPPE – Rating 90 – L’attaccante francese del PSG si è preso sulle spalle la squadra e l’ha trascinata alla vittoria della Ligue 1 con i suoi 39 gol stagionali, a soli 20 anni. Una furia.

7. VIRGIL VAN DIJK – Rating 90 – La sua stagione nel Liverpool è stata praticamente perfetta, tanto da essere coronato come il difensore più forte del mondo. Candidato numero uno al Pallone d’Oro, Van Dijk sarà il difensore più forte del gioco.

6. JAN OBLAK – Rating 91 – L’estremo difensore sloveno ha rubato lo scettro di miglior portiere al mondo a David De Gea. Stagione super per lui nonostante l’assenza di trofei rilevanti con il suo Atletico Madrid.

5. KEVIN DE BRUYNE – Rating 91 – Annata complicata del belga con il Manchester City. Gli infortuni ne hanno minato la continuità, ma non il rendimento. Ogni volta che è stato chiamato all’appello, è stata una gioia per gli occhi di Guardiola e di tutti gli appassionati di calcio.

4. NEYMAR JR – Rating 91 – Scende dal podio di FIFA il brasiliano del PSG. La scorsa stagione non è stata tra le più memorabili per il talento di Mogi das Cruzes, spesso infortunato e presente nei giornali solo per vicende extra calcistiche. Il downgrade di un punto rispetto allo scorso anno, è dovuto.

3. EDEN HAZARD – Rating 92 – La vittoria in Europa League con il Chelsea e la sua continuità, fanno di Hazard il terzo calciatore più forte del gioco. Appena approdato al Real Madrid, il belga vuole continuare a stupire.

2. CRISTIANO RONALDO – Rating 93 – La prima stagione in Italia di CR7 è stata positiva e i gol sono stati tanti anche in Europa, ma la sua media gol è scesa rispetto agli altri anni. Proprio per questo la EA potrebbe decidere di togliergli un punto. Inoltre ha perso pure la partnership con il gioco. Indizi importanti per un abbassamento del valore.

1. LIONEL MESSI – Rating 94 – Leo non ha deluso le attese in questa stagione, conquistando la classifica marcatori sia in Liga che in Champions League. La pulga ha realizzato complessivamente 51 reti in 50 presenze a 32 anni. Numeri da alieno.