Fiorentina, grandi manovre in attacco! Si punta un giocatore del Milan?

Fiorentina scatenata sul mercato. Dopo aver annunciato gli arrivi dei vari Boateng, Lirola e Badelj, I Viola, stando alla Gazzetta dello Sport, avrebbero messo nel mirino Jesus Suso, esterno classe ’93, in forza al Milan.

Cercato insistentemente dalla Roma quest’ estate, la trattativa con I giallorossi non è mai decollata e, complice la scelta di Giampaolo, che ha voluto provarlo da trequartista, il giocatore non si è mosso da Milano.

Suso resta comunque nella lista dei partenti e, nonostante una clausola rescissoria da 38 milioni, la Fiorentina vorrebbe fare un tentativo.

Stando alla rosea, la Fiorentina potrebbe sfruttare la sinergia instauratasi con Alessandro Lucci, procuratore del ragazzo, che sta lavorando a stretto braccio con la proprietà toscana, in questo mercato.

Nonostante la clausola rescissoria, il Milan potrebbe cedere per una cifra vicina ai 30 milioni più bonus, visto che, per Suso, non vi sono state offerte concrete durante questa finestra di mercato.

Lo spagnolo, dal canto suo, percepisce un ingaggio vicino ai 3 milioni, e ha chiesto, recentemente, un aumento ai rossoneri. La Fiorentina potrebbe peró convincerlo offrendogli lo stesso ingaggio spalmato su più anni di contratto.

Nelle ipotesi della Gazzetta, Suso andrebbe ad occupare la posizione di esterno sinistro nel 4-2-3-1 che sta provando a disegnare Montella, in un tridente da sogno, composto da Boateng e Chiesa, alle spalle di Vlahovic.

Commisso, dunque, pensa in grande. L’ italoamericano è disposto a non badare a spese, pur di riportare la squadra gigliata nelle posizioni che le competono.