Fiorentina-Monza. Alle ore 18.15 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Montella ospita il Monza di Cristian Brocchi per il 3° turno di Coppa Italia. In questo turno oltre alle squadre qualificate dei due turni precedenti, scende in campo anche qualche squadrea di Serie A, come Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lecce, Parma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Udinese e Verona. Dunque la Fiorentina fa il suo esordio nella competizione e viene da un buon precampionato, sopratutto nelle ultime uscite considerando che i viola hanno prima battuto il Livorno 1-0 in trasferta e poi nell’amichevole di lusso al ‘Franchi’ della scorsa settimana gli uomini di Montella hanno offerto un’ottima prestazione contro il Galatasaray, battendolo 4-1. Il Monza, invece, ha disputato entrambi i turni di Coppa Italia, i lombardi hanno prima battuto l’Alessandria 2-0 nel 1° turno e poi nel 2° turno che si è giocato domenica scorsa hanno battuto clamorosamente il Benevento per 3-4 al ‘Vigorito’. La vincente di questa sfida affronterà al 4° turno la vincente di Carpi-Cittadella, il 4° turno si giocherà nel mese di dicembre. La Fiorentina farà il suo esordio in Serie A sabato 24 agosto alle ore 20.45 contro il Napoli allo stadio ‘Franchi’, mentre il Monza farà il suo esordio nel campionato di Serie C, girone A domenica 25 agosto alle ore 17.30 sul campo della Pro Patria. Fiorentina-Monza sarà diretta da Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore coadiuvato da Ranghetti e Di Iorio. Il quarto uomo sarà invece Fourneau.

Fiorentina-Monza, le probabili formazioni. QUI FIORENTINA– Il tecnico dei viola Montella si affiderà al consueto 4-3-3 con Dragowski tra i pali; i terzini saranno Lirola e Biraghi con quest’ultimo nel mirino dell’Inter, al centro della difesa spazio a Milenkovic e Ranieri; nel trio di centrocampo ci saranno i nuovi acquisti Pulgar e Badelj (un ritorno per lui in viola) e Benassi; nel tridente offensivo giocheranno Chiesa, Simeone e il giovane Sottil. QUI MONZA– Il tecnico dei lombardi Brocchi risponderà con il 4-3-1-2 con Lamanna in porta; in difesa spazio a Sampirisi, Scaglia, Bellusci e Lepore; i tre centrocampisti saranno Rigoni, Fossati e Chiricò; Iocolano sarà il trequartista che ispirerà gli attaccanti Brighenti e Finotto.



Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Sottil. All. Montella

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Lepore; Rigoni, Fossati, Chiricò; Iocolano; Brighenti, Finotto. All. Brocchi

Fiorentina-Monza, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Monza, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18.15, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Rai Sport HD, canale 57 e 58 del digitale terrestre. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.