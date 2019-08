Flamengo-Internacional, verso la finale. Quarti di finale della Copa Libertadores 2019. Nella notte italiana tra il 21 e il 22 agosto ci sarà il match di andata tra il Flamengo e l’Internacional. Si gioca allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, quando in Italia saranno le ore 2.30 del mattino. Il match sarà visibile su Dazn. Un derby brasiliano ad alta tensione nella strada che porta verso la finale. In questa zona di tabellone c’è un altro scontro fratricida tra squadre brasiliane. La scorsa notte il Palmeiras è andato a vincere 1-0 sul campo del Gremio, espulso tra i verdi Felipe Melo. A proposito di ex interisti nel Flamengo c’è da seguire Gabigol. Le due vincenti di questi scontri si ritroveranno in semifinale. Una finalista dunque sarà certamente brasiliana. Nella parte alta del tabellone della Copa Libertadores gli altri due quarti di finale sono: LDU Quito-Boca Juniors e River Plate-Cerro Porteno. Molti già guardano ad una semifinale tra Boca e River, rivincita della tormentata finale dello scorso anno.

Flamengo-Internacional, come seguire il match in tv e streaming

Flamengo-Internacional, info tv e streaming. La Copa Libertadores 2019 è trasmessa in esclusiva da Dazn. La piattaforma che trasmette su internet e che da la possibilità di provare un mese gratuito, per poi decidere se sottoscrivere l’abbonamento. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate nel Brasilerao, con doppio successo dell‘Internacional. La squadra di Porto Alegre ha vinto entrambi i confronti per 2-1. Il match di ritorno verrà giocato il prossimo 29 agosto, a campi invertiti. La strada verso la finale della Copa Libertadores si fa sempre più stretta e difficile. Il River Plate di Gallardo punta ad un clamoroso bis, ma gli avversari faranno di tutto per far che ciò non avvenga. In primis un certo Daniele De Rossi. L’ex Roma, dopo quello in campionato, è pronto per il debutto anche in Copa Libertadores.