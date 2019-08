GETAFE-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: LE DISPOSIZIONI TATTICHE DELLE DUE SQUADRE

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Masiello, Djimsiti; Reca, De Roon, Freuler, Hateboer; Gomez, Ilicic, Zapata.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Olivera, Cabrera, Djené, Damián Suárez; Cucurella, Bergara, Arambarri, Portillo; Jaime Mata, Molina.

GETAFE-ATALANTA FORMAZIONI: L’INTRODUZIONE DELLA PARTITA DI STASERA – Il ritiro dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta svolgendo al termine, e tra Clusone e Inghilterra i nerazzurri bergamaschi sono pronti per la nuova stagione calcistica: protagonisti in tre competizioni tra Serie A Tim, Coppa Italia e UEFA Champions League (affrontata per la prima volta nella storia del club orobico). Il mister di Grugliasco ha esplicitamente dichiarato che mancano solo due pedine per completare al meglio la rosa (un sostituto del partente Gianluca Mancini e un vice Ilicic): i risultati sono stati buoni sia con l’arrivo di Skrtel che con la dovuta analisi di altre pedine offensive. Oggi la Dea affronterà il Getafe in Spagna per l’ultima amichevole precampionato: l’obbiettivo è di confermare non solo le grandi potenzialità dimostrate in attacco, ma anche di migliorare al meglio i problemi sulla retroguardia: i cinque goal subiti nella famosa tournée inglese ne sono la prova più evidente, ma allo stesso tempo c’è aria di riscatto. Staremo a vedere come si evolverà la situazione stasera alle 21.