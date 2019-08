GIRONE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE 2019-20: IL TABELLONE DEFINITIVO DELLA DEA

ATALANTA

MANCHESTER CITY

SHAKTAR

DINAMO ZAGABRUA

GIRONE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE : L’ATTESA E’ FINITA – Dopo giorni di paziente attesa, la testa di tutti è a Montecarlo: l’Atalanta sta per scrivere una pagina importante della sua storia. Per la prima volta i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini giocheranno la UEFA Champions League. Il calciomercato non è ancora finito, il mister di Grugliasco ha esplicitamente dichiarato che mancano delle pedine per completare la rosa sotto tutti i punti di vista, ma le motivazioni sono a mille. Il campionato è cominciato alla grande per gli orobici, dopo aver battuto la Spal per 3-2 (al termine di una rimonta dove la Dea era sotto di due reti): confermando non solo il grande potenziale offensivo ma anche le lacune sulla retroguardia. Il popolo atalantino è al settimo cielo per questa annata e i numeri record della campagna abbonamenti 2019-2020 ne sono la prova più chiara ed evidente: per non parlare del grandissimo lavoro fatto al Gewiss Stadium (ristrutturazione Curva Pisani), impeccabile sia dal punto di vista strutturale che per quanto riguarda la tempistica.