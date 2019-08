L’Atalanta è carica a Montecarlo per i sorteggi della Champions League 2019-2020: competizione affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina. Un contesto molto particolare, nella quale chi considera la maglia della Dea come una seconda pelle non potrà mai dimenticare. Gli abbonamenti per la Coppa dei Campioni (partite casalinghe in quel di San Siro) stanno andando a gonfie vele ed è già stata toccata quota 6mila persone. In questo momento c’è un po’ di ansia per quello che accadrà tra qualche ora, e quali saranno le tre squadre che affronteranno l’Atalanta nel girone. Ora il pallino del gioco passa ai tifosi: meglio un girone tosto, ma allo stesso tempo emozionante; oppure qualcosa di più tranquillo e quindi con probabilità maggiori di passare il girone? Andiamo a scoprire i risultati del sondaggio.

GIRONI ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE: IL PARERE DEI TIFOSI NERAZZURRI

BATTAGLIA SOCIAL, MA LE METE PIU’ DURE DANNO GRANDISSIME SODDISFAZIONI – Attraverso il profilo atalantino Instagram @filidavi_disax, è stato proposto un sondaggio nella quale i tifosi dell’Atalanta dovevano esprimere la loro opinione sui gironi di Champions League. E’ stata una battaglia molto combattuta sui social, ma la maggior parte del popolo nerazzurro è stato abbastanza chiaro: squadre forti sia da un punto di vista emozionale che per quanto concerne la fame nel voler dimostrare il proprio valore. Staremo a vedere.