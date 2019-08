Godin come Vidic? Infortunio per il difensore dell’Inter

Brutte notizie in casa Inter. Proprio due giorni prima del match di International Champions Cup contro il Tottenham, il difensore uruguaiano Diego Godin si è infortunato. L’ex Atletico Madrid ha accusato una distrazione del retto anteriore della coscia sinistra. Una brutta tegola per Antonio Conte, data l’importanza che ricopre il 33enne per la sua nuova Inter. Non sono ancora chiari i tempi di recupero che terranno fuori il calciatore dai campi da gioco. La società nerazzurra ha diramato un comunicato ufficiale riguardo l’infortunio del forte difensore sud americano:

“Esami clinici e strumentali per Diego Godin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana”.

La Serie A è oramai alle porte e Conte dovrà trovare delle alternative per la sua difesa che potrebbe anche diventare a quattro anziché a tre, con lo schieramento in campo dei due centrali difensivi de Vrij e Skriniar. Al momento, Godin ha disputato una sola amichevole con i nerazzurri contro il PSG. I tifosi hanno paura di un altra operazione in stile Nemanja Vidic, arrivato anni fa all’Inter dal Manchester United e poi quasi sempre infortunato. Il serbo presentava già dei problemi nelle sue ultime stagioni nel Manchester United, a differenza di Godin. Conte e i tifosi nerazzurri incrociano le dita con la speranza di vedere in campo l’uruguaiano prima possibile.