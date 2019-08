Gubbio-Ternana: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 1 agosto

Amichevole tutta umbra tra Gubbio e Ternana. Le due squadre affronteranno allo stadio Barbetti di Gubbio alle ore 20:30, questa sera giovedì 1 agosto. Una partita senz’altro affasciante data la rivalità tra le due squadre che si affronteranno nel prossimo campionato di Serie C. Le due squadre hanno già disputato due amichevoli contro Livorno e Roma questa estate. Solo un pari per gli eugubini contro il Livorno mentre per la Ternana è arrivata una sconfitta per 3-1 con la Roma di Fonseca.

La partita sarà un’amichevole importante per la Ternana: il 4 agosto ci sarà l’esordio in Coppa Italia contro l’Olbia per la squadra allenata da Fabio Gallo, che contro il Gubbio proverà varie soluzioni per riuscire a superare il prossimo avversario. Il Gubbio vuole tentare nuovamente l’assalto alla Serie B nei prossimi anni. Impresa riuscita qualche anno fa, precisamente nel 2011-12. Calcio d’inizio ore 20:30.

Gubbio-Ternana, dove vedere il match in diretta tv e streaming, oggi 1 agosto

Gubbio-Ternana, diretta tv e streaming. Il match tra Gubbio e Ternana in programma questa sera alle ore 20:30, non è presente in nessun palinsesto televisivo per la diretta tv. Qualora si voglia vedere la partita in streaming, consigliamo ai tifosi e agli appassionati di calcio di sintonizzarsi ai profili Facebook di entrambi i club. La diretta live del match sarà presente attraverso il sito diretta.it.