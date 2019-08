Hellas Verona-Bologna streaming Dazn e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 25/08

Tornare a vincere alla prima di campionato. Questo l’obiettivo che il neo tecnico dell’ Hellas si è dato alla vigilia della prima partita in Serie A della sua squadra, che sfiderà oggi il Bologna, allenato dal secondo allenatore, vista l’indisponibilità di Sinisa Mihajlovic. Juric dovrebbe proporre un 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali; in difesa ballottaggio tra Gunter e Kumbulla, con il primo favorito, insieme a Empereur e Rrahmani; a centrocampo agiranno da sinistra a destra Faraoni, Henderson, Veloso e Lazovic; in attacco Zaccagni favorito su Tutino per una maglia dal primo minuto; unica punta Pazzini. Out Di Carmine, Vitale, Crescenzi e Badu.

PROBABILE FORMAZIONE HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Pazzini. All.: Juric

Prima di campionato per il Bologna, non allenato dal tecnico serbo Mihajlovic, dopo le brutte esperienze vissute e la scoperta della leucemia. Al suo posto esordirà il vice, che dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Skorupski a difendere i pali; difesa a quattro confermata con Tomiyasu e Dijks esterni, mentre interni agiranno Danilo e Denswil; in mediana, in attesa dei nuovi arrivati, ci saranno Poli e Dzemaili; trequarti formata da Orsolini, Soriano e Sansone, alle spalle di Palacio, unica punta,in ballottaggio però con Destro.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic



Questa la terna arbitrale di Hellas Verona-Bologna: arbitra il sign. Antonio Giua della sezione AIA di Olbia, assistenti i sign. Schenone – Imperiale; IV uomo il sign. Di Martino. Alla V.A.R. Nasca e Galetto.

Streaming Hellas Verona-Bologna gratis su DAZN, oggi 25 agosto 2019

La telecronaca della partita – dalle 20.45 in diretta streaming su DAZN – sarà di Ricky Buscaglia, affiancato nel commento tecnico da Simone Tiribocchi; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Federica Zille. Pre (dalle 20.30) e post partita in diretta dal Marcantonio Bentegodi di Verona con Edoardo Testoni.

La sfida del Marcantonio Bentegodi sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Hellas Verona-Bologna su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Hellas Verona-Bologna in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento. Ricordiamo, inoltre, che per i nuovi abbonati il primo mese di Dazn è totalmente gratuito.

Hellas Verona-Bologna in diretta sulla Rai: le modalità (Radio e Tv)

Hellas Verona-Bologna, gara valevole come sfida per la 1° giornata di Serie A TIM, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Manuel Codignoni in diretta dal Marcantonio Bentegodi di Verona a partire dalle ore 20.35, all’interno di Tutto il calcio minuto per minuto.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.