Hysaj verso il Valencia, i tifosi festeggiando sui social

Il Napoli in questi giorni sta cercando di piazzare il vero colpo il attacco, in attesa della decisione di Mauro Icardi, che non sembra proprio attratto di approdare in maglia azzurra. Il Napoli dal canto suo aspetta ancora, altrimenti virerà verso Llorente, con il quale ha già un accordo.

Ma anche dal lato cessioni, la società partenopea, si sta muovendo. E’ praticamente fatta la cessione di Ounas verso i francesi del Nizza, con prestito a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto a 25 milioni.

Probabile, anzi vicino l’addio anche di Vlad Chiriches, il difensore rumeno, al Sassuolo, per 10 milioni.

Chiriches, giustamente chiedeva spazio, e con gli emiliani, ne avrà di più, chiuso da Manolas e Koulibaly.

E passiamo a Elseid Hysaj, il terzino albanese, che già a gennaio, chiedeva maggior spazio, attraverso le parole di Mario Giuffredi, suoi agente: “Hysaj è vicino al Valencia, abbiamo continui contatti con gli spagnoli, e manca poco tempo per chiudere la trattativa”.

Hysaj, è stato un punto fisso nel Napoli di Sarri, che ha sfiorato il Tricolore, ed ora sui social, i tifosi del Napoli, ironizzano sul suo probabile addio, festeggiando, con meme e gif.

Infatti da un po’ di tempo, alcuni, pretendono la cessione dell’albanese, sostenendo che il suo valore, non sia tale da vestire la maglia azzurra. Non proprio un bel comportamento.