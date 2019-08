Icardi, datti una mossa, o resti fermo!

Manca meno di una settimana, esattamente 6 giorni alla fine di questo lungo, forse anche troppo calciomercato estivo. In Inghilterra un mese per decidere, e poi si chiudono le porte, in Italia, un po’ esagerato, bisognerebbe chiudere i battenti, appena comincia la nuova stagione.

Protagonista, ancora, Mauro Icardi, che rischia di restare fermo, non sa nemmeno lui per quanto tempo. Anche perché l‘Inter ieri, ha ufficialmente preso anche Alexis Sanchez dal Manchester United, avrà la maglia numero 7, e per Maurito anche la casacca che desiderava si allontana. Si sta rovinando da solo il 26 enne attaccante argentino, che vista la giovane età, potrebbe rinascere qualsiasi destinazione fosse. Juve, Napoli, o anche l’estero. A Torino, i bianconeri, per permetterselo, devono prima liberare un po’ l’armadio, pieno di attaccanti che trovano poco spazio, da Mandzukic, a Dybala, passando per Higuain.

Il Napoli con De Laurentiis in primo piano, sta ancora aspettando una decisione. Con gli azzurri Icardi, sarebbe il punto centrale dell’attacco di Ancelotti, ma sembra che al viziato e capriccioso attaccante l’idea non piaccia. E allora? in una settimana il centravanti dovrà decidere cosa fare della sua carriera, o rischierà di finire nel dimenticatoio. E per un ragazzo ancora giovane sarebbe un errore che segnerebbe il prosieguo della sua professione.