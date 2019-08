Icardi: Ecco dove andrà

Mauro Icardi è sempre più al centro delle discussioni di mercato, e nel giorno della partita d’esordio a San Siro contro il Lecce, il suo futuro è ancora tutto da decifrare.

Non aiuta di certo la sua agente, Wanda Nara, che non solo ribadisce la volontà sua e del giocatore di rimanere a Milano, ma allo stesso tempo non esclude altre destinazioni, lasciando insomma aperta ogni possibilità.

Alexis Sanchez

E’ notizia, indiscrezione delle ultime ore il rallentamento nella trattativa che avrebbe portato Alexis Sanchez dal Manchester United all’Inter, proprio per questo motivo, non è che alla fine, viste le difficoltà nel trovare la spalla di Lukaku e tutti i problemi dovuti alla cessione di Icardi, non sia proprio l’argentino l’attaccante che Conte cercava?

Il futuro

Potrebbe essere a tutti gli effetti una scelta adottata più per necessità che per volontà del mister, dato che svalutare un giocatore che fino allo scorso mercato raccoglieva offerte vicine e superiori ai 100 milioni di euro dai top club europei potrebbe rivelarsi una decisione non completamente azzeccata.

Inoltre, da un punto di vista sportivo, il valore del giocatore è indiscusso dato che ha messo a segno in ogni stagione all’Inter (senza considerare l’ultima) tra i 16 e i 29 gol.

La permanenza di Icardi insomma potrebbe rivelarsi alla fine una strategia azzeccata.