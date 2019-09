Icardi, Maxi Lopez è la ragione del suo mancato trasferimento?

Mauro Icardi ha rifiutato tante offerte questa estate e ora ha pure intentato una causa nei confronti dell’Inter. Il bomber argentino vuole essere risarcito dalla società nerazzurra, alla quale ha chiesto il reintegro e un milione e mezzo di danni. Una guerra destinata ad andare avanti a lungo, ma secondo le ultime indiscrezioni che la redazione di SuperNews è riuscita a cogliere da Milano, tra le motivazioni del mancato trasferimento di Maurito, ci sarebbero delle vicende familiari.

La storia tra Wanda Nara e Icardi è nota: la bella argentina è stata la moglie del miglior amico – oramai ex amico – Maxi Lopez, attaccante che ha militato con club di spessore come Barcellona e Catania. Una volta conclusasi la relazione, Wanda ha intrapreso una relazione con Icardi creando un triangolo familiare alquanto pericoloso. Qualche giorno fa, il padre di Wanda, Andres Nara, ha dichiarato che il padre dei suoi nipoti, Maxi Lopez, abbia tutto il diritto di vedere i suoi tre figli.

Nodo familiare da sciogliere

Sia Wanda che Maxi stanno cercando di concludere la questione in tribunale e da quanto abbiamo appreso, ci sarebbero delle questioni importanti riguardo: la Nara infatti non potrebbe allontanarsi da Milano, per esempio andando all’estero per via che Maxi Lopez possa vedere i suoi tre figli. La Nara dunque non potrebbe per il momento allontanarsi da Milano finché la questione con il suo ex marito, non sia risolta. Ciò terrebbe con le mani legate Mauro Icardi, specialmente per un eventuale trasferimento all’estero qualora si presentasse l’occasione.