Icardi-Monaco, accordo totale tra Monaco e Inter per la cessione

Le frizioni con l’Inter e l’estate da separato in casa, sembrano aver portato Mauro Icardi non solo a lasciare i nerazzurri, ma anche l’Italia. Maurito aspetta la Juventus ma da Torino non arriva nessun segnale. Infatti, i bianconeri avrebbero deciso di tenersi Paulo Dybala dopo le grandi prestazioni della Joya in questo pre-campionato. Dunque niente Juve per Mauro. Allora dove andrà l’attaccante argentino. Secondo RAI Sport, l’ex bomber della Sampdoria sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Monaco.

I monegaschi avrebbero raggiunto pure un accordo con la Juventus sulla base di 60 milioni di euro – stessa somma offerta dal Napoli – ma garantirebbero all’attaccante, ben 5 milioni di euro in più d’ingaggio. Infatti, il Monaco offrirebbe all’argentino ben dodici milioni di euro a stagione. Una cifra altissima che qualora fosse verificata ufficialmente, indurrebbe Icardi a partire verso il Principato. Montecarlo è una destinazione gradita anche alla moglie/procuratrice Wanda Nara, la quale parlerà con gli emissari monegaschi nelle prossime ore.

Falcao in partenza da Monaco?

Icardi possiede le stesse caratteristiche tecniche di Radamel Falcao, attaccante in forza al Monaco in questo momento. Il colombiano con l’arrivo di Mauro, potrebbe lasciare il club del Principato a meno che non ci sia un progetto di due attaccanti con caratteristiche simili in avanti. La trattativa è in corso e stando agli ultimi aggiornamenti, pare essere molto avanzata.