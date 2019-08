Icardi-Napoli: se salta l’argentino, partenopei su Llorente

Il futuro di Mauro Icardi sembrava virare verso il Principato di Monaco, ma la trattativa con i monegaschi pare non essere andata a buon fine. Il Napoli torna dunque a premere sul calciatore dell’Inter. De Laurentiis vuole regalare un attaccante di valore mondiale ad Ancelotti: Milik non convince e l’arrivo di un bomber di razza come Maurito – esperto nonostante la giovane età – stuzzica non poco il tecnico italiano. Gli obiettivi dei partenopei in questo momento sono Icardi e James Rodriguez, anche se una vera offerta è stata presentata solamente per il primo, mentre per il secondo c’è sempre la volontà di risolvere con il prestito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli

vuole chiudere per Icardi entro giovedì, rimanendo fermo per quanto riguarda l’offerta: 65 milioni di euro a 7,5 milioni di euro a stagione. Ancora nessuna risposta è proprio per questo, De Laurentiis ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote all’Inter per quanto concerne Fernando Llorente. Lo spagnolo è svincolato e Conte lo vorrebbe portare a Milano, dopo la mancata fumata bianca per Dzeko. Rimasto a Roma con tanto di rinnovo. Qualora non dovesse arrivare Icardi, Llorente potrebbe essere la valida alternativa e la sfida a suon di milioni tra i campani e i lombardi, inizierebbe inesorabilmente.