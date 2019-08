Icardi-PSG, i francesi ci provano e il Napoli deve accelerare

Il Monaco aveva già tentato di acquistare Mauro Icardi dall’Inter, ma l‘attaccante argentino rifiutò la destinazione. Maurito vuole un top club in grado di lottare per titoli importanti. L’ex Sampdoria vuole dimostrare il suo valore per zittire i critici. Magari giocando la prossima Champions League con la maglia del PSG. In Francia sono convinti che il club parigino farà un tentativo per il bomber dell’Inter. La vendita di Neymar al Barcellona è oramai ai dettagli e Al-Khelaifi vuole trovare un grande giocatore capace di infiammare la platea del Parco dei Principi.

L’obiettivo numero uno rimane Paulo Dybala, ma l’infortunio di Cavani ha cambiato le carte in tavola. Ai parigini serve una punta e Icardi sarebbe perfetto per Tuchel. Parigi potrebbe essere una meta gradita al giocatore e alla sua moglie procuratrice, Wanda Nara.

Il Napoli proverà a chiudere?

Ora che il Paris pare fare sul serio data l’imminente plusvalenza Neymar, il Napoli dovrà affrettarsi a concludere l’acquisto di Icardi. Il tempo stringe e De Laurentiis deve provare il tutto per tutto prima che il PSG sferri il colpo decisivo. I francesi quando si tratta di acquistare giocatori di valore, non badano a spese e ciò indurrà la dirigenza partenopea a trovare una soluzione nelle prossime ore. L’inaffidabilità di Milik sta spingendo la società campana alla chiusura, magari sulla base di 70 milione anche se nelle ultime ore pare più probabile la formula del prestito. Il trasferimento di Maurito è oramai in fase conclusiva.