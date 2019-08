Icardi, si inserisce la Roma: I dettagli dell’ offerta. Lui ci pensa…..

Non solo Juventus nel destino di Mauro Icardi. La punta argentina, accostata con insistenza ai bianconeri, è finito anche nel mirino della Roma, pronta a mettere sul piatto un contratto da 7 milioni.



Nonostante le iniziali resistenze, scrive il Messaggero, pare che Icardi abbia aperto all’ ipotesi giallorossa. Petrachi avrebbe già intrapreso I contatti con Marotta, e la volontà dei due DS pare quella di raggiungere un accordo sulla base di 40-50 milioni più il cartellino di Dzeko, da tempo promesso sposo all’ Inter.

Dovesse concretizzarsi, quest’ operazione farebbe la gioia di entrambe le societá. La Roma, destinata a perdere Dzeko, avrebbe un sostituto di primo livello da poter regalare a Fonseca; l’ Inter, dal canto suo, si libererebbe in un sol colpo di un vero e proprio “problema” (Icardi), e abbraccerebbe finalmente Dzeko, fortemente cercato da Conte.

E la Juve? I piemontesi stanno ancora cercando di piazzare qualcuno in attacco (Dybala o Higuain), e non intendono spendere cifre folli per Icardi.

Paratici aspetta la frattura totale tra Icardi e l’ Inter, con l’ auspicio che il ragazzo possa, magari, liberarsi a zero.

Tergiversare troppo, peró, potrebbe costar caro. La Roma ha alzato il pressing sull’ argentino e, con il Napoli ora piú defilato, potrebbe improvvisamente balzare in pole.

La Juve resta ancora la favorita per Icardi, ma deve sbrigarsi se vuole fare un ultimo regalo a Maurizio Sarri.