Mauro Icardi via a parametro zero, è questa la soluzione nel caso rimanga a fine mercato

Icardi esprime la volontà di restare, la società non torna indietro e risponde con panchina e tribuna fino al termine del contratto

E’ sempre più un caso la situazione di Mauro Icardi da separato in casa Inter.

Il giocatore non accetterebbe destinazioni diverse dalla Juventus e probabilmente vedendo l’interesse dei bianconeri per Lukaku ha deciso di confermare la volontà di restare.

Icardi, secondo quanto trapela da fonti a lui vicine, non sarebbe intenzionato a lasciare Milano per il suo amore per la squadra e per restare vicino alla moglie e ai figli che sono iscritti a scuola.

Il club risponde continuando sulla sua strada al costo di perderlo a zero tra due anni.

L’Inter insomma, non riesce a liberarsi del suo bomber argentino, a causa della situazione che si è venuta a creare, nonostante la valutazione a ribasso.

Si è passati da offerte superiori ai 100 milioni dai top club europei rifiutate senza neanche pensarci, fino a non riuscire a piazzare il giocatore a cifre, secondo quanto riportano gli esperti di calciomercato, vicine ai 50 milioni.

Il valore del giocatore è indiscusso dato che ha messo a segno in ogni stagione all’Inter (senza considerare l’ultima) tra i 16 e i 29 gol. Bisogna vedere se un club è disponibile a prendersi oltre che il giocatore anche i problemi con sua moglie Wanda Nara, che fin’ora ha causato all’Inter.