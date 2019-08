Il Napoli punta Diego Costa per l’attacco: I dettagli

Potrebbe essere Diego Costa l’ ultimo colpo di mercato del Napoli. La società campana è sempre alla ricerca di un attaccante che possa giocarsi il posto con Milik, e avrebbe puntato il brasiliano dell’ Atletico Madrid, per rinforzare la rosa di Ancelotti.

Secondo TuttoNapoli, il giocatore sarebbe finito nel mirino della societá azzurra, pronta a chiedere un prestito secco ai colchoneros. Una soluzione che potrebbe anche interessare gli spagnoli, visto e considerato che Diego Costa ricopre ormai il ruolo di vice-Morata, e non è una scelta prioritaria di Pablo Simeone.

De Laurentiis, proprio per questo, non sarebbe disposto a fare follie e, oltre al prestito, sarebbe intenzionato a chiedere all’ Atletico anche il pagamento di parte dell’ ingaggio da oltre 10 milioni.

Un’ operazione in sinergia che potrebbe accontentare tutte le parti in causa: il Napoli, sempre alla ricerca di un’ ultima pedina per l’ attacco, l’ Atletico che ridurrebbe parte dei costi a bilancio, e lo stesso Costa che, nel capoluogo campano, potrebbe giocarsi il posto a discapito del polacco Milik.

Da monitorare con attenzione, anche il nome di Michy Batshuayi, attaccante in uscita dal Chelsea, che piace molto anche alla Roma di Fonseca.

Due profili di caratura, che possono fare comodo ad Ancelotti, costretto ad iniziare lo scorso anno, con una sola prima punta effettiva in organico.