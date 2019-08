Il Tottenham rinuncia a Dybala? Coutinho potrebbe far saltare tutto

L’affare Dybala-Tottenham potrebbe saltare. Quando finalmente sembrava tutto fatto per l’acquisto della Joya da parte degli Spurs sulla base di 70 milioni di euro, la società inglese potrebbe cambiare idea, virando su un altro calciatore: Coutinho. Il brasiliano è in procinto di lasciare il Barcellona e nonostante il suo agente abbia detto che il suo assistito non voglia giocare con club diversi dal Liverpool in Inghilterra, i milioni d’ingaggio che il team londinese gli offrirà potrebbe fargli cambiare idea. Secondo Mundo Deportivo, la trattativa tra il Tottenham e il Barcellona starebbe avanzando in queste ore, nonostante Sky Sport sia sicura di un accordo di massima raggiunto tra la Juventus e gli Spurs per la cessione di Dybala.

Coutinho farebbe saltare tutti i piani bianconeri per l’acquisto del grande sogno di mercato: Romelu Lukaku, bomber del Manchester United valutato 83 milioni di euro. Il Tottenham sta cercando un sostituto di Eriksen – destinato alla cessione – e il profilo di Coutinho è forse quello più consono per sostituire il belga a livello di caratteristiche rispetto a Dybala. Coutinho può ricoprire bene il ruolo di mezzala o trequartista mentre Dybala ricopre ruoli solamente alle spalle della prima punta in attacco. Il rumor proveniente dalla Spagna è tutto da verificare, ma la società bianconera de vuole Lukaku, deve affrettarsi a chiudere l’operazione con il Tottenham.