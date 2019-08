Inizia la Serie A, la nostra griglia di partenza, Juve favorita, Milan incognita

Finalmente, oggi, 24 agosto, inizia il 118simo campionato di Serie A a girone unico. Da maggio, questi tre mesi, non volevano mai passare, ed invece, oggi, con la gara inaugurale del Tardini di Parma, tra i gialloblu e la Juventus, incomincia la stagione 2019-2020. La Juventus, non avrà a disposizione Maurizio Sarri in panchina, per la polmonite che l’ha colpito e nemmeno sabato prossimo sarà presente contro il Napoli, che stasera alla 20.45 sarà di scena in un bollente Artemio Franchi, contro la Fiorentina.

Ma una griglia, oppure una lista delle maggiori favorite, è stata stilata? L’anno scorso, come ben ricordiamo un quotidiano italiano, indovinò solo la squadra che poi vinse il campionato, sbagliando quasi tutti i pronostici.

E quest’anno? di certo, ci piazziamo la Juventus, come prima favorita a vincere ancora lo Scudetto. E al secondo posto? Inter o Napoli? i nerazzurri, hanno acquistato Barella, Lukaku, Godin ed hanno la voglia di vincere di Antonio Conte. Il Napoli invece, non ha cambiato quasi nulla, e si è rinforzato in difesa con Manolas, in attesa del colpo ad effetto in attacco, dopo quello del messicano Lozano. Per equilibrio, e poco cambiamento ci mettiamo il Napoli.

E al quarto posto? utile per la Champions League? ci sono la nuova Roma di Fonseca, che ricomincia con gli addii di De Rossi, Manolas; ma da un lato ha anche il fattore dell’entusiasmo con rinnovi di Dzeko e Zaniolo.

Il Milan, è per il momento ancora un’incompiuta, e deve ancora assorbire il gioco di Giampaolo, e Piatek, ancora in queste partite pre-campionato, non ha sparato ancora un colpo.

Buon campionato a tutti.