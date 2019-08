Inter ancora interessata a De Paul! Argentino in panchina contro il Milan

Non è ancora scritto il futuro di Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino, vero astro dell’ Udinese lo scorso anno, è stato accostato a diversi club importanti durante questa sessione di mercato:

Fiorentina e Atletico Madrid sembravano pronte ad ingolosire I friulani, con ricche offerte per la loro stella, ma poi piú nulla si è concretizzato.

Tra le squadre interessate, anche l’ Inter: I nerazzurri stanno cercando di completare un mercato che con gli arrivi dei vari Godin, Barella, Lukaku e il sempre piú probabile, innesto di Sanchez, rischia di aggiudicarsi la palma della migliore campagna acquisti in Serie A.

De Paul rappresenterebbe un’ alternativa in piú sulla fascia sinistra, consentendo a Conte di variare finalmente il modulo dal 3-5-2 al 4-3-3.

Non solo, De Paul puó essere proficuamente impiegato anche come seconda punta, quindi potrebbe ben figurare alle spalle di Lukaku.

Bisognerà vedere se I discorsi con l’ Udinese prenderanno corpo sul serio in questo rush finale di mercato.

Di certo, De Paul è rimasto in panchina contro il Milan, segno che la concorrenza di Pussetyo potrebbe farsi sentire quest’ anno. Profilo che piace molto all’ Inter, De Paul ha una valutzione che si aggira intorno ai 40 milioni, cifra non proibitiva per un esterno che si è dimostrato tra I migliori dello scorso campionato.

Per ora, quella legata a De Paul resta una suggestione, ma l’ Inter ha dimostrato di potersi muovere sottotraccia, e non sono escluse sorprese in questo ultimo scorcio di mercato.