Inter: Biraghi arriva, Sanchez desiderato da Conte fin dai tempi della Juventus

La prima partita di campionato dell’Inter è stata esaltante senza dubbio. Gli uomini di Conte hanno infiammato la platea del Meazza mettendo a segno 4 reti al malcapitato Lecce, ma in partita a Milano. Bella prestazione per Romelu Lukaku, acquisto all’occhiello per i nerazzurri e in gol nel suo esordio contro la squadra pugliese. In molti pensavano che l’acquisto di Lukaku sarebbe stato l’unico squillo di mercato per la società milanese. Invece alla Pinetina arriveranno altri due grandi giocatori: Cristiano Biraghi e Alexis Sanchez.

Il terzino italiano, oramai ex Fiorentina, è arrivato al CONI da pochi minuti per effettuare le visite mediche di rito. Biraghi andrà a rinforzare il reparto arretrato nerazzurro, ma anche quello offensivo data la sua attitudine ad attaccare, essendo dotato di velocità, dribbling e un tiro fulmineo che ha incantato la dirigenza nerazzurra. Alexis Sanchez invece tornerà in Italia per rilanciarsi. L’esperienza al Manchester United è stata piuttosto negativa: solo 3 gol realizzati dal cileno in due anni di permanenza in Red Devils. Troppo poco per un calciatore pagato quasi 100 milioni dall’Arsenal.

Conte-Sanchez, vecchio amore

Il tecnico pugliese dell’Inter è sempre stato un estimatore del talento cileno classe 1988. Infatti, l’ex Udinese fu richiesto da Conte fin dai tempi della Juventus. Il suo mancato acquisto da parte dei bianconeri, coincise con l’addio del tecnico, risentito per via del mancato acquisto da parte della società. Ora Sanchez è un calciatore diverso rispetto all’epoca. Deve essere ricostruito, specialmente nel morale dal punto di vista psicologico. Date le ultime deludenti annate a Old Trafford. Conte in questo è un maestro. Ci riuscirà.