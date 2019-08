Inter-Icardi, è guerra totale: l’ argentino fa causa ai nerazzurri

Nervi tesi, tesissimi in casa Inter. L’ ormai ex capitano nerazzurro, Mauro Icardi ha adito le vie legali chiedendo il reintegro immediato alla societá. Una notizia che arriva cone un fulmine a ciel sereno, e turba tutto l’ ambiente interista, che non si aspettava un colpo di scena simile, nel giorno in cui Maurito sembrava poter finire al Monaco.

Icardi, reintegro e risarcimento da parte dell’ Inter: la situazione



Il caso più bollente dell’ estate italiana, rischia di avere un epilogo schock, con Mauro Icardi che è arrivato a chiedere, tramite I suoi legali, il reintegro immediato da parte dell’ Inter, nelle riunioni tattiche della squadra.

Inoltre, Icardi ha chiesto un milione e mezzo di risarcimento al club, con la società completamente spiazzata da queste pretese. Il Monaco, come detto, era sulle tracce del giocatore, ma oggi la squadra monagasca pare essersi ritirata dalla corsa per il centravanti, costringendo I nerazzurri ad aspettare ora un rilancio, magari dalla rivale Juventus, che peró resta col mercato bloccato.

Icardi, con quest’ iniziativa, prova a mettere alle spalle una proprietà che è stata chiara con lui sin dall’ inizio: impossibile una riconciliazione, per una situazione stancante che perdura ormai da mesi.

Vedremo quali.misure prenderà l’ Inter nei confronti di Icardi. L’ argentino prova a dettare le proprie condizioni alla squadra. Non dovesse sbloccarsi la sutuazione, il ragazzo potrebbe chiedere la rescissione, appellandosi ai regolamenti Fifa