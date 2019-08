Inter, spunta un ex Chelsea per il centrocampo…..

Idea last-minute per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri starebbero pensando ad Oscar come ultimo colpo per rinforzare il centrocampo. Parliamo proprio di quell’ Oscar, brasiliano classe 1992, che fino a qualche stagione fa, era considerato il talento più puro nella rosa del Chelsea.

Trequartista dal talento cristallino, venne acquistato dai blues per la cifra di 30 milioni dall’ Internacional di Porto Alegre. Era l’ estate del 2012, ed Oscar si fece poi subito notare, durante le sfide di Champions dello stesso anno, con un “gol capolavoro” contro la Juventus, allo stadio “Stamford Bridge”. Un destro no look da fuori area che non lasciò scampo a Gigi Buffon.

Sembrava l’ inizio di una fulgida carriera, e invece il brasiliano, due stagioni fa, ha deciso di emigrare in Cina, uscendo fuori dai radar del calcio che conta. Oggi, fonti vicine all’ Inter, riportano la notizia che Oscar sarebbe stato avvistato nella sede nerazzurra insieme al proprio agente. Presto per parlare di vera e propria trattativa ma, visto che l’ Inter sta cercando di puntellare il proprio centrocampo, e che lo stesso Conte non ha mai nascosto il proprio apprezzamento nei confronti di Oscar (già cercato ai tempi della Juve), è probabile che le parti abbiano accennato ad un potenziale trasferimento a Milano.

Oscar avrebbe voglia di rimettersi in gioco, tornando a confrontarsi col calcio europeo. Conte ha bisogno di giocatori “affamati” e, sotto la sua guida, il brasiliano potrebbe anche “risorgere”