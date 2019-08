Inter, “tegola” Sanchez! Lo United cambia strategia sul cileno? I dettagli

Potrebbe clamorosamente saltare il trasferimento di Alexis Sanchez all’ Inter. Il Manchester United, stando ai rumors provenienti dall’ Inghilterra, sarebbe orientato a bloccare il trasferimento dell’ ex Udinese e Barcellona, a causa dell’ infortunio patito da Martial, nel corso della gara disputata ieri contro il Crystal Palace, gara, tra l’ altro, persa dai red devils col risultato di 2-1.

Quella che, per ora, è solo un’ ipotesi, è stata lanciata dal Guardian, e potrebbe trasformarsi in realtà, qualora per Sanchez fosse confermato l’ obbligo di un lungo stop. Solskjaer, allenatore dello United, è infatti solito impiegare il 4-2-3-1 come modulo di base, e l’ infortunio di Martial lo costringerebbe, allo stato attuale della rosa, a spostare Rashford nella posizione di prima punta, con Sanchez che, eventualmente, potrebbe andarne a occupare la posizione sulla trequarti destra o, comunque, si dovrebbe tenere a disposizione, a causa della penuria di uomini offensivi di cui dispone attualmente lo United.

Ricordiamo infatti che, l’ ex Swansea Daniel James, appena trasferitosi a Manchester, ha solo 22 anni e, sebbene abbia già scalato le gerarchie, potrebbe aver bisogno di una “spalla” più esperta pronta a prenderne il posto nei match più delicati. Dovesse essere confermata tale notizia, Antonio Conte potrebbe essere costretto a rinunciare nuovamente a Sanchez, suo sogno di mercato già dai tempi della Juventus.

Il mercato in entrata, per quel che riguarda l’ Inghilterra, è ormai chiuso da tempo, e lo United non avrebbe possibilità di soopperire ad eventuali lacune nella rosa. Sanchez-Inter destinata a saltare? Non possiamo darvi certezze ma, vista l’ autorevolezza della fonte, è uno scenario da non scartare.