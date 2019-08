James Rodriguez, negli store del Real Madrid presente la sua maglia numero 16

Il Napoli sta tentando il tutto per tutto pur di arrivare a James Rodriguez, ma a Madrid il nome del colombiano non è passato di moda. La maglietta dell’ex Monaco è presente negli store del Real Madrid, precisamente in quelli ufficiali al Santiago Bernabeu. I tifosi delle merengues sono convinti che il numero 10 della Colombia rimarrà al Real per quest’anno. Nonostante il mancato feeling con Zinedine Zidane, il centrocampista potrebbe tornare utile al tecnico francese dopo il grave infortunio ad Asensio.

Lo spagnolo resterà fuori per i prossimi 8 mesi – praticamente stagione finita – e l’estro di James Rodriguez potrebbe tornare utile alla Casa Blanca. In Italia però danno per fatto il trasferimento del giocatore al Napoli. L’asfissiante corteggiamento dei partenopei avrebbe dato i suoi frutti. De Laurentiis e soprattutto Ancelotti sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. L’ingaggio che il presidente dei campani vuole piazzare al colombiano è di quelli difficili da rifiutare: 7 milioni di euro a stagione. James ha gia raggiunto un accordo con la società italiana e ora la palla spetta solamente al Real Madrid, non convinto al 100% di privarsi del fantasista, più che altro perché il Napoli vuole un prestito mentre gli spagnoli spingono per la cessione a titolo definitivo.