Juve, anche Pjanic in uscita? Ecco a chi piace

Anche Pjanic in uscita dalla Juventus? L’ indiscrezione proviene dal Corriere della Sera, che ha fatto il punto sull’ incontro avvenuto a Milano tra Paratici e Fali Ramadani, agente del bosniaco.

Sul piatto anche il futuro di Pjanic che sembra piacere al Psg. I francesi, oltre ad aver puntato Dybala, sarebbero interessati al bosniaco per rinforzare la mediana di Tuchel. Un affare che va avanti dalla scorsa estate e che ora, complice la concorrenza di Rabiot a Torino, potrebbe portare Pjanic sotto la Tour Eiffel.

Paratici valuta il bosniaco non meno di 80 milioni, cifra considerevole che permetterebbe ai bianconeri di fare una buona plusvalenza, sacrificando un giocatore che, stando alle fonti, non sarebbe prioritario negli schemi di Maurizio Sarri.

Dovesse partire Pjanic, peró, il Psg dovrebbe poter dire addio al sogno Dybala. L’ argentino, individuati tra I più papabili sostituti di Neymar, si è riconquistato la fiducia della società con una serie dinprestazioni importanti in questo.inizio di stagione.

Per questo, Paratici sta battendo altre strade in uscita, tra cui alcune cessioni illustri a centrocampo. Il reparto, infoltito dagli arrivi di Ramsey e Rabiot, potrebbe veder partire almeno due pedine. Oltre a Can, cercato dal Barcellona, potrebbe essere l’ ora di Pjanic.

Il bosniaco potrebbe percepire il doppio dell’ ingaggio a Parigi, trovando comunque un top team da cui ripartire. Per ora si tratta di voci, vedremo se si giungerá a qualcosa di concreto.