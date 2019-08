Juve, retroscena Dybala-Icardi: ecco cosa avrebbe fatto la Joya

Non si placano le voci sul futuro di Paulo Dybala e Mauro Icardi. Se quest’ ultimo è ormai giunto alla rottura totale con l’ Inter, che è culminata nell’ esclusione dal ritiro ordinata da Antonio Conte, la Joya si è trovata inaspettatamente sul mercato, proprio nei giorni in cui stava rientrando in Italia, dopo aver anticipato il proprio ritorno dalle ferie.

Dybala, messo al centro di uno scambio con Romelu Lukaku del Manchester United, ha fatto saltare tutto, dichiarandosi non disposto a trasferirsi in Inghilterra. La Juventus lo ha comunque inserito nella lista dei partenti e, sfumato il Manchester, proverà ad ascoltare nuove offerte.

Fra i club interessati a Dybala, anche l’ Inter. Il club nerazzurro, nella persona di Beppe Marotta, avrebbe provato a fare pressioni direttamente sul ragazzo, per convincerlo a trasferirsi alla corte di Conte.

Retroscena Dybala-Icardi: la Joya chiama Maurito?

Proprio Dybala e Icardi si sarebbero resi protagonisti di un clamoroso retroscena: la Joya avrebbe telefonato il connazionale per chiedere informazioni su Milano. A riferirlo La Repubblica che, dalle sue pagine, ipotizza il riaccendersi di una trattativa tra Juventus e Inter. Paratici è infatti a caccia di un bomber che possa garantire a Sarri il giusto computo di gol, e Icardi, in tal senso, farebbe proprio al caso della Juventus.

L’ Inter, da parte sua, vuole liberarsi di un peso, e Marotta, noto estimatore del numero 10 juventino, sogna di stravolgere il mercato con uno scambio che avrebbe del sensazionale.