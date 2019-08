Juventus A-Juventus B: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 14 agosto

Si avvicina la tradizionale amichevole di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B, in programma ogni anno prima della stagione di Seria A. Gli uomini di Sarri hanno disputato un pre-campionato tra alti e bassi, caratterizzato da qualche scricchiolio di troppo in difesa. Le prestazioni del nuovo acquisto De Ligt, non hanno convinto appieno ma l’olandese deve ancora entrare in condizione e considerando i 19 anni di età così come l’adattamento un una nuova squadra in una nazione differente, il tutto è assolutamente giustificabile. Sarri può sorridere per il rientro in campo di Chiellini, baluardo della difesa bianconera ma ancora ci sono da risolvere le grane dei possibili partenti. Paulo Dybala su tutti.

L’ultima amichevole disputata contro l’Atletico Madrid non ha dato segnali incoraggianti sul piano del gioco espresso dagli uomini di Sarri, ancora alla ricerca della quadratura migliore con il nuovo tecnico. Il test di Villar Perosa darà dati significativi al tecnico toscano. Calcio d’inizio mercoledì 14 agosto, ore 17.

Juventus A-Juventus B, diretta tv e streaming, dove vederla 14 agosto

Il match amichevole Juventus A-Juventus B in programma mercoledì 14 agosto alle ore 17, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. La piattaforma tv Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, dove sarà possibile vedere in streaming il match direttamente da smartphone, tablet e computer. Buon divertimento!