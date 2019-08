Juventus, e se Emre Can partisse? Due pretendenti per il tedesco

Situazione bloccata per ciò che riguarda le cessioni in casa Juventus. Fabio Paratici sta cercando di sfoltire la rosa, per garantire a Sarri una buona copertura numerica, ma evitare eventuali contrasti interni tra alcuni elementi di prim’ ordine che rischiano di essere esclusi dalla competizione più importante: la Champions League.

Non è sicura neanche la posizione di Emre Can: il tedesco, uno dei migliori elementi della fine della passata stagione, non sembra essere uno delle prime scelte nei piani di Maurizio Sarri e, vista la “riscossa” di Dybala, che ha fatto ricredere la dirigenza sulla sua cedibilità, e la difficoltà a vendere alcuni elementi in esubero come Matuidi, potrebbero spingere Can a partire dopo solo un anno di permanenza.

Sul giocatore ci sarebbero due club: Bayern Monaco e Psg. A scriverlo, è Tuttospot che sottolinea come Emre Can sia stato scalzato da Khedira nelle gerarchie del nuovo mister bianconero. Pur essendo uno dei pochi incontristi a disposizione della squadra, e aver messo in mostra una certa duttilità tattica tra le mani di Max Allegri (memorabile la prestazione da centrale difensivo contro l’ Atletico), Emre Can è sceso poche volte in campo durante questo precampionato, e quasi sempre da subentrato del terzetto titolare, composto da Khedira, Pjanic e Matuidi.

In realtà, Bayern e Psg non si sono ancora mossi concretamente presentando un’ offerta ufficiale alla Juventus, ma Emre Can sembra essere preoccupato della situazione che si sta profilando per questa stagione, e potrebbe chiedere di partire, qualora percepisse che non sarà un elemento cruciale del progetto.

A nostro avviso, bisognerà attendere sino all’ esordio con il Parma: se Emre Can non dovesse scendere in campo, le carte in uscita per la Juventus potrebbero cambiare.