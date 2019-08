Juventus, Han piazzato nell’Under 23, disputerà la Serie C

Sbarcato ieri a Torino, il calciatore nord coreano Han, non giocherà nella prima squadra della Juventus. L’asiatico infatti, è stato spostato dalla dirigenza bianconera all’Under 23. Compagine che milita nella Serie C italiana. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile prestito, ma i bianconeri hanno preferito girarlo all’Under 23. Così da valutarne i progressi.

L’esperienza in una serie minore come lo è la Serie C italiana, sarà senz’altro formativa per il giocatore che potrà così affacciarsi gradatamente ai ritmi del calcio italiano. Decisamente differenti rispetto a quello coreano. Nella scorsa stagione, Han era in prestito al Perugia ma un infortunio al ginocchio ne ha minato la maturazione.

Continua dunque il trend da parte dei top club di spedire giocatori giovani appena acquistati, nelle squadre B della medesima società. Talvolta, giocatori in questione sono anche molto costosi: nel Real Madrid per esempio, giocatori da 50 milioni di euro come Rodrygo Goes o Vinicius Jr sono stati spediti nelle squadre B, con l’obiettivo di farsi le ossa. Giocando il più possibile cercando di inculcargli la mentalità precisa del club. La Juventus infatti ha voluto seguire le orme dei colleghi merengue, con il tentativo di far crescere il calciatore in tranquillità e senza alcun tipo di pressione addosso.