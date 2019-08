Juventus, nuovo nome per la fascia sinistra: ecco chi è…

Spunta un nuovo nome per la Juventus. I bianconeri, reduci da una buona vittoria all’ esordio contro il Parma, sono alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa.

Uno di questi, potrebbe essere un vice-Sandro, ruolo rimasto scoperto dopo la cessione di Spinazzola alla Roma e quella di Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari).

Il nome nuovo sulla corsia sinistra è quello di Stanley Nsoki, giovane terzino ventenne, ora in forze al Paris Saint-Germain.

Sul ragazzo, considerato uno dei maggiori talenti in dote ai parigini, ci sarebbero altre squadre d’ oltralpe, tra cui, soprattutto, il Nizza. La squadra della costa azzurra avrebbe giá presentato un’ offerta per il prestito ma, secondo quanto riporta l’ Equipe, la Juventus avrebbe allacciato dei colloqui col Psg, nell’ ambito dei discorsi per profili ben piú noti, uno su tutti, Dybala.

Nsoki, al Psg dal 2014, è riuscito a trovare maggior spazio la scorsa stagione. Quindici presenze per lui lo scorso anno che, seppur non conditi da gol o assist, gli hanno permesso di mettersi in mostra nel calcio dei “grandi”.

Alla Juventus, Nsoki andrebbe ad occupare, come detto, il ruolo di riserva di Alex Sandro, consentendo al brasiliano di rifiatare nel corso di una stagione che si preannuncia lunga e logorante.

Per ora, I colloqui si sono limitati ad una fase interlocutoria ma, nei prossimi giorni, la Juve potrebbe decidere di muoversi concretamente, qualora l’ acquisto di Nsoki si rivelasse una buona opportunitá di mercato.