Juventus, un altro centrocampista nel mirino del Barça: ecco chi…

Non si ferma il mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. Gli ultimi giorni di trattative vedono Fabio Paratici impegnato su più fronti; particolarmente intriganti I discorsi avviati col Barcellona, che pare abbia chiesto imformazioni per Rodrigo Bentancur.



A scriverlo, il giornale catalano El Clarín, che parla di come I due club, nel famoso incontro avvenuto qualche giorno fa in Spagna, abbiano parlato anche del futuro dell’ uruguagio, oltre a quello dei vari Miranda, Suarez, Mandzukic, Can etc….

Secondo la fonte, il Barça avrebbe offerto alla Juventus 60 milioni per assicurarsi Bentancur, un tempo anche obiettivo del Real Madrid. Terzo attore interessato di un’ eventuale trattativa, il Boca Juniors che, come da contratto, incasserebbe il 50% sulla rivendita di Bentancur (quindi circa 30 milioni, stando cosí le cose).

La Juve deve cedere dei calciatori, e sta prendendo in considerazione diverse ipotesi. Bentancur non ha trovato molto spazio con Sarri nel precampionato, e alla fine potrebbe anche partire.

Le due società hanno parlato molto nei giorni scorsi, e potrebbero a breve rincontrarsi, vista la chiusura imminente del mercato.

Bentancur ha avuto una crescita esponenziale sotto la gestione Allegri, nonostante mostri ancora limiti tattici e di testa.

Paratici sembra non voler escoudere la partenza di nessuno, e potrebbe alla fine decidere di sacrificare proprio Bentancur, facendo restare a Torino giocatori come Can e Dybala.