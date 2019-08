Kean ceduto per via di Cristiano Ronaldo: “Insegui i tuoi sogni”

Durante questa sessione estiva di calciomercato, il nome di Cristiano Ronaldo è stato sempre al centro dell’attenzione. I tifosi juventini possono stare tranquilli: il portoghese non vuole lasciare la Juventus, ma è entrato comunque in trattative importanti con vesti differenti. L’approdo di De Ligt in bianconero è stato determinato dalle sue “avances” nei confronti dell’olandese, durante la finale di UEFA Nations League. Il suo corteggiamento è risultato decisivo per l’arrivo del difensore centrale dall’Ajax, il quale era seguito da club di caratura elevatissima come Barcellona, PSG e Real Madrid. Il richiamo di CR7 ha avuto la meglio. L’ex Real Madrid ha tentato pure di convincere Neymar durante un evento pubblicitario, ma al momento nulla di fatto.

Cristiano non ha determinato solamente le trattative in entrata, ma anche quelle in uscita. Infatti, Moise Kean, ex attaccante bianconero acquistato dall’Everton, ha rivelato al sito ufficiale del club inglese, il ruolo che ha avuto CR7 sul suo trasferimento:

“Prima del trasferimento ho parlato con i miei compagni nella Juventus e anche con Cristiano Ronaldo. Mi ha detto di inseguire i miei sogni. Ho sempre dovuto assumermi grandi responsabilità”.

Insomma, Cristiano Ronaldo è sempre più l’uomo simbolo della Juventus che anche nella prossima stagione, tenterà l’assalto alla prossima Champions League. Con un Moise Kean in meno.