La Juventus pensa a 5 cessioni per arrivare a Lukaku

La Juventus pare essere ogni giorno di più la prossima squadra che si assicurerà Romelu Lukaku, ma il tempo stringe. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno una strategia per acquistare il belga, e il tutto dovrà portare all’incasso di 75 milioni di euro. Il Manchester United in realtà ne vorrebbe 83, ma l’operazione potrebbe essere conclusa anche per meno. L’obiettivo principale dei bianconeri è quello di fare cassa e ci saranno delle cessioni eccellenti: i bianconeri hanno raggiunto un accordo di massima con il Tottenham per la cessione di Dybala. L’argentino dovrebbe fruttare alle casse bianconere, 70 milioni di euro che verrebbero poi reinvestiti nell’affare Lukaku.

Oltre all’argentino, potrebbero partire pure Daniele Rugani, Sami Khedira, Mandzukic e Matuidi, tutti destinati a giocare in Premier League con Arsenal e Manchester United. La Juventus ha già trovato un’intesa economica con Lukaku sulla base di 9 milioni di euro l’anno. La rivale più accesa dei bianconeri per assicurarsi il centravanti ex Everton, è senza dubbio l’Inter che al momento rimane ferma e offre 63 milioni di euro allo United. Troppi pochi. Il giocatore pare essere entusiasta di venire a giocare in Italia e disputare la prossima stagione al fianco di Cristiano Ronaldo, è il sogno di ogni calciatore presente sul pianeta. Il suo arrivo a Torino potrebbe essere questione di ore.